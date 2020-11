Maradona è morto Un avvocato parla dei lati oscuri intorno al decesso

Leggi su kronic

(Di giovedì 26 novembre 2020). Uno dei calciatori più noti al mondo si è spento all’età di 60 anni per un arresto ?cardiorespiratorio.– InstagramDiego Armandoe la sorpresa non ha aspettato a manifestarsi. Poco dopo il suo, infatti, si è venuti a conoscenza di come questa dipartita abbia causato una serie di movimenti popolari. Più di 1.000.000 di persone hanno seguito il suo funerale. Un caos generalizzato, tra irruzioni all’interno della Casa Rosada (il palazzo presidenziale di Buenos Aires) e il lancio di gas lacrimogeni per disperdere gli astanti. E a tutto questo non poteva che aggiungersi lo scandalo di una morte che sembra riportare anche deipiùdi quello che si potrebbe immaginare. Cosa ...