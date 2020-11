“Maradona è morto povero”: la rivelazione choc in diretta tv (Di giovedì 26 novembre 2020) , ecco i dettagli che sono emersi nelle ultime ore dopo la scomparsa del Pibe de Oro. Diego Armando Maradona è morto ieri, 25 novembre, a tre settimane dal compimento dei suoi 60 anni. Il ‘Pibe de Oro’ ha lasciato un vuoto enorme nel cuore dei suoi tantissimi tifosi, oltre che di tutti gli addetti ai lavori del mondo del calcio, molti dei quali lo hanno definito in queste ore il più grande calciatore della storia. Dolore e cordoglio stanno caratterizzando questo primo giorno dopo la morte di Maradona, con messaggi ed esternazioni sui social e in tv. Tra i tanti, però, non sono certo passati inosservate le parole del giornalista Luis Ventura. “Maradona è morto povero”: la rivelazione choc del giornalista Luis Ventura in diretta tv, ecco gli ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 26 novembre 2020) , ecco i dettagli che sono emersi nelle ultime ore dopo la scomparsa del Pibe de Oro. Diego Armando Maradona èieri, 25 novembre, a tre settimane dal compimento dei suoi 60 anni. Il ‘Pibe de Oro’ ha lasciato un vuoto enorme nel cuore dei suoi tantissimi tifosi, oltre che di tutti gli addetti ai lavori del mondo del calcio, molti dei quali lo hanno definito in queste ore il più grande calciatore della storia. Dolore e cordoglio stanno caratterizzando questo primo giorno dopo la morte di Maradona, con messaggi ed esternazioni sui social e in tv. Tra i tanti, però, non sono certo passati inosservate le parole del giornalista Luis Ventura.: ladel giornalista Luis Ventura intv, ecco gli ...

Gazzetta_it : +++E' morto Diego Armando Maradona+++ Fonte @clarincom - pisto_gol : È morto Diego Armando Maradona. Un arresto cardiocircolatorio ci ha privato del più grande calciatore della storia.… - MediasetTgcom24 : Dall'Argentina: 'Morto Diego Armando Maradona'

