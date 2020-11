Maradona è morto Il giornalista argentino non ce la fa | costretto a fermarsi in diretta | scoppia a piangere | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 novembre 2020) La morte di Diegoha sconvolto l'Argentina e il mondo e l'ingrato compito di annunciarla inè andata a Guillermo Andino. Il, conduttore del talk di approfondimento Informados de todo sul canale America riceve la notizia e con gli occhi sbarrati inizia a leggere i dettagli. La voce è rotta dal pianto, gli altri ospiti osservano e ascoltano sgomenti. In una manciata di secondi, ecco riassunto il dramma di un Paese che piange non solo il suo campione più amato, ma anche il simbolo del riscatto di un popolo. Proprio come il bambino che, partito poverissimo da Villa Fiorita, ha conquistato Buenos Aires, Napoli, l'Europa e il mondo.