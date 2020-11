“Maradona è morto”: il giornalista argentino dà l’annuncio e scoppia a piangere (Di giovedì 26 novembre 2020) VIDEO La notizia improvvisa della morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto e commosso il mondo. Appassionati di sport e non stanno rendendo omaggio a quello che da molti è considerato il calciatore più forte di tutti i tempi. Maradona se ne è andato ieri, 25 novembre, a soli 60 anni, dopo un arresto cardiocircolatorio. A dare per primo l’annuncio è stato il giornale Clarin. Subito dopo la notizia è stata ripresa dai media di tutto il mondo. In televisione, specie in Argentina, molti conduttori non sono riusciti a trattenere le lacrime. È quanto accaduto per esempio a Guillermo Andino che conduceva la trasmissione di approfondimento “Informados de todo”, sul canale America. Mentre iniziava a leggere i dettagli della triste scomparsa, la voce del cronista è stata rotta dal pianto, mentre gli altri ospiti osservano e ascoltano sgomenti. Un video che dimostra ... Leggi su tpi (Di giovedì 26 novembre 2020) VIDEO La notizia improvvisa della morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto e commosso il mondo. Appassionati di sport e non stanno rendendo omaggio a quello che da molti è considerato il calciatore più forte di tutti i tempi. Maradona se ne è andato ieri, 25 novembre, a soli 60 anni, dopo un arresto cardiocircolatorio. A dare per primoè stato il giornale Clarin. Subito dopo la notizia è stata ripresa dai media di tutto il mondo. In televisione, specie in Argentina, molti conduttori non sono riusciti a trattenere le lacrime. È quanto accaduto per esempio a Guillermo Andino che conduceva la trasmissione di approfondimento “Informados de todo”, sul canale America. Mentre iniziava a leggere i dettagli della triste scomparsa, la voce del cronista è stata rotta dal pianto, mentre gli altri ospiti osservano e ascoltano sgomenti. Un video che dimostra ...

