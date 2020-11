'Maradona è morto da povero': la rivelazione choc dall'Argentina. E' battaglia sull'eredità (Di giovedì 26 novembre 2020) In Italia lo riporta la Gazzetta.it. Dopo la morte, quindi, si profila una battaglia per l'eredità. LA VICENDA 'La fortuna guadagnata a Dubai? Non ve n'era più traccia, quasi tutto sparito', ha ... Leggi su ilgazzettino (Di giovedì 26 novembre 2020) In Italia lo riporta la Gazzetta.it. Dopo la morte, quindi, si profila unaper l'. LA VICENDA 'La fortuna guadagnata a Dubai? Non ve n'era più traccia, quasi tutto sparito', ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Maradona morto Maradona sarà sepolto oggi. Le accuse dell'avvocato: 'Lasciato senza cure per 12 ore' - Sport ANSA Nuova Europa Maradona, si tenta di evitare l’autopsia: le figlie temono le foto

Le figlie di Maradona hanno cercato di impedire lo svolgimento dell’autopsia sul corpo del padre per timore che venissero scattare foto al cadavere.

Maradona, niente soldi in banca. Dall'Argentina: "Morto povero"

Diego Armando Maradona è morto con pochi soldi in banca. "Non aveva quasi più nulla, se n'è andato in povertà" è la rivelazione di Luis Ventura, giornalista argentino da anni vicino al Diez, nel corso ...

