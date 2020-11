Maradona e la passione per le macchine: le auto iconiche del campione argentino (Di giovedì 26 novembre 2020) Le auto iconiche di Diego Armando Maradona: dalla FIAT 128 alla passione per le Ferrari passando per la Peugeot. Chi conosceva bene Diego Armando Maradona lo conosceva anche come un grande appassionato di auto. E in effetti nel corso della sua carriera e della sua vita ha guidato macchine diventate iconiche e ha fatto salire il valore economico di quasi tutti i modelli che sceglieva. Il potere del Dio del Calcio. Le auto di Diego Armando Maradona Una delle prime macchine di Diego Armando Maradona – la leggenda narra che fosse proprio la prima – è stata una Fiat 128. Non era raro vederlo sfrecciare a bordo della sua macchina, che assunse un valore incredibile quando il Pibe de ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 26 novembre 2020) Ledi Diego Armando: dalla FIAT 128 allaper le Ferrari passando per la Peugeot. Chi conosceva bene Diego Armandolo conosceva anche come un grande appassionato di. E in effetti nel corso della sua carriera e della sua vita ha guidatodiventatee ha fatto salire il valore economico di quasi tutti i modelli che sceglieva. Il potere del Dio del Calcio. Ledi Diego ArmandoUna delle primedi Diego Armando– la leggenda narra che fosse proprio la prima – è stata una Fiat 128. Non era raro vederlo sfrecciare a bordo della sua macchina, che assunse un valore incredibile quando il Pibe de ...

virginiaraggi : A modo suo ha fatto una piccola rivoluzione, non solo nel calcio, a Napoli, in Argentina o nei posti più disparati… - pdnetwork : Era calcio, poesia, popolo. Era passione, talento, riscatto. Con un pallone tra i piedi, era in grado di rendere i… - AlexanderLaz12 : RT @LALAZIOMIA: SOCIAL | Conceição saluta e ringrazia Maradona: “Sarai per sempre un mostro sacro di questa passione che ci commuove | FOTO… - denormarku : @vanabeau Hai ragione ma purtroppo oggi ci troviamo davanti a due filosofie di pensiero diverse: da una parte gli a… - ArtisansPros : RT @testa_to: Ciao DIEGO,oggi sono addolorato,grazie a te ho tifato #Napoli e mi sono innamorato.Sono tifoso del #Torino,conosco la passion… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona passione La passione di Maradona per la Formula 1 e la MotoGP Motorsport.com Italia Maradona: il mito,

Un po’ comunista, un po’ consumista: i polsi del Pibe de Oro erano sempre adornati da costosissimi orologi. Ecco quali sono ...

Maradona, il ricordo di Sallusti: “Era un drogato e violento con le donne”

Maradona, il ricordo di Sallusti: "Era un drogato e violento con le donne". Il direttore del Giornale ha espresso la sua voce fuori dal coro ...

Un po’ comunista, un po’ consumista: i polsi del Pibe de Oro erano sempre adornati da costosissimi orologi. Ecco quali sono ...Maradona, il ricordo di Sallusti: "Era un drogato e violento con le donne". Il direttore del Giornale ha espresso la sua voce fuori dal coro ...