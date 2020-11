Maradona e Francesco, il “grazie” del Papa con un rosario. Il loro rapporto ha riconciliato la mano de Dios e la Chiesa (Di giovedì 26 novembre 2020) “Mi ero allontanato dalla Chiesa perché pensavo non facesse abbastanza per i bisognosi, ma con Francesco è diverso. Cosa mi ha detto? Che mi stava aspettando”. L’abbraccio tra i due argentini più famosi al mondo, il più grande calciatore di tutti i tempi e il primo Papa del Paese latinoamericano, era stato sugellato da queste parole di un commosso Diego Armando Maradona. “Oggi – aggiunse il fuoriclasse – si sono unite due potenze, la ‘mano di Dio’ e quella del Papa”. Un incontro atteso anche da Francesco tifosissimo del San Lorenzo de Almagro, rivale del Boca Juniors, la prima squadra dove giocò il mito argentino agli inizi degli anni Ottanta. Tra i due nacque subito un’amicizia intensa segnata dall’impegno di Maradona nella Fondazione Scholas ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) “Mi ero allontanato dallaperché pensavo non facesse abbastanza per i bisognosi, ma conè diverso. Cosa mi ha detto? Che mi stava aspettando”. L’abbraccio tra i due argentini più famosi al mondo, il più grande calciatore di tutti i tempi e il primodel Paese latinoamericano, era stato sugellato da queste parole di un commosso Diego Armando. “Oggi – aggiunse il fuoriclasse – si sono unite due potenze, la ‘di Dio’ e quella del”. Un incontro atteso anche datifosissimo del San Lorenzo de Almagro, rivale del Boca Juniors, la prima squadra dove giocò il mito argentino agli inizi degli anni Ottanta. Tra i due nacque subito un’amicizia intensa segnata dall’impegno dinella Fondazione Scholas ...

