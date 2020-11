Maradona disse “su mia lapide scrivete Gracias a la pelota” (Di giovedì 26 novembre 2020) “Vorrei che sulla mia lapide fosse scritto ‘Gracias a la pelota’“. Diego Maradona lo disse, quindici anni fa, in un’intervista a se stesso nel corso di una puntata del programma ‘La Noche del 10‘ che conduceva su ‘Canal Trece‘, un’emittente argentina. “Cosa direi a Maradona al cimitero? – disse ancora l’ex fuoriclasse – Grazie di aver giocato al calcio, perché è stato lo sport che mi ha dato maggiore allegria, è stato come toccare il cielo con un dito. E direi ‘grazie al pallone’. Sì, vorrei che sulla mia lapide fosse scritto ‘Gracias a la pelota’“. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 26 novembre 2020) “Vorrei che sulla miafosse scritto ‘a la pelota’“. Diegolo, quindici anni fa, in un’intervista a se stesso nel corso di una puntata del programma ‘La Noche del 10‘ che conduceva su ‘Canal Trece‘, un’emittente argentina. “Cosa direi aal cimitero? –ancora l’ex fuoriclasse – Grazie di aver giocato al calcio, perché è stato lo sport che mi ha dato maggiore allegria, è stato come toccare il cielo con un dito. E direi ‘grazie al pallone’. Sì, vorrei che sulla miafosse scritto ‘a la pelota’“. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

