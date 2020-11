Maradona, de Magistris firma l’ordinanza: lutto cittadino il giorno dei funerali (Di giovedì 26 novembre 2020) Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha appena firmato l’ordinanza per la proclamazione del lutto cittadino per il giorno delle esequie del campione di calcio Diego Armando Maradona, cittadino onorario della città di Napoli. Eccone il testo: “Premesso che il giorno 25 novembre 2020 è morto in Argentina, stroncato da un arresto cardiaco, all’età di sessant’anni Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi, che con il suo talento e la sua magia ha onorato per sette anni la maglia della squadra del Napoli, regalandole i due scudetti della storia e altre coppe prestigiose, e ricevendo in cambio dalla città intera un amore eterno e incondizionato; Considerato che quel legame profondo e indissolubile ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 26 novembre 2020) Il sindaco di Napoli Luigi deha appenatoper la proclamazione delper ildelle esequie del campione di calcio Diego Armandoonorario della città di Napoli. Eccone il testo: “Premesso che il25 novembre 2020 è morto in Argentina, stroncato da un arresto cardiaco, all’età di sessant’anni Diego Armando, il più grande calciatore di tutti i tempi, che con il suo talento e la sua magia ha onorato per sette anni la maglia della squadra del Napoli, regalandole i due scudetti della storia e altre coppe prestigiose, e ricevendo in cambio dalla città intera un amore eterno e incondizionato; Considerato che quel legame profondo e indissolubile ...

