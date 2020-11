Maradona | Cristiana Sinagra | “Grande dolore nel cuore Per noi ci sarà sempre” video

Leggi su gossipblog

(Di giovedì 26 novembre 2020), mamma di Diego ArmandoJunior, è intervenuta, oggi, giovedì 26 novembre 2020, a ‘Pomeriggio 5’, per ricordare l’asso argentino, morto, ieri, per un arresto cardiorespiratorio (Qui, il):(a Barbara d’Urso): “Ti voglio molto più bene. Tu ci sei sempre stata per noi. Ho deciso di parlare solo con te. Rispondendo ad un numero privato, mi è stata registrata una telefonata che è andata in onda su un’altra rete nazionale. Lo trovo vergognoso. Oggi non c’è rispetto per il, per niente. Ti posso dire che questo non finirà qua”. Il grave lutto in casa di Diego Jr La donna ha raccontato, per la prima volta, il proprio stato emotivo, di fronte ad un grande lutto che ha colpito la propria famiglia: “Abbiamo ila pezzi. Io non ho ...