Maradona, come tutti gli eroi muori giovane. Te, Diegum. Addio Diego Armando Maradona. come tutti gli eroi, muori giovane. Se ne va infatti un artista del pallone che ha goduto la fama del Dio di Eupalla da vivo. Da oggetto di culto miracoloso a Napoli, gli mancava solo la morte, paradossalmente, per sancire il suo status sovrannaturale. Fenomenologia di un campione. Cosa rende Maradona così unico? Sicuramente essere stato un calciatore di straordinario talento, per molti il più grande della storia del calcio. Ma anche l'essere personaggio controverso - dall'uso della cocaina ai rapporti con la camorra, secondo la retorica dell'artista maudit -, tutto, nella biografia di Diego, ha contribuito alla leggenda. Dall'infanzia alla Boca, ultimo fra gli ultimi, alle vittorie e con il Napoli, una squadra non di ...

La voce è alterata dall’emozione. Luciano Moggi sa, e piange dall’altra parte del telefono. «Ho appena parlato con il ...

Il fuoriclasse argentino riempiva il San Paolo (ieri illuminato a giorno) ma soprattutto la vita e il cuore di una città fatta a sua immagine e somiglianza, sempre sospesa tra dramma e melodramma ...

