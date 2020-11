Maradona, c’è l’annuncio: lo stadio San Paolo sarà intitolato al Pibe de Oro (Di giovedì 26 novembre 2020) Il "San Paolo" sarà dedicato ad Diego Armando Maradona.Dopo la tragica notizia della morte del Pibe de Oro che ha scosso il mondo del calcio e non solo, a Napoli è nata immediatamente l'idea di intitolare lo stadio al campione argentino, simbolo di un riscatto. A parlarne già nella giornata di ieri, sia il sindaco De Magistris, sia il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis. Nella notte, le prime conferme."In qualità di presidente della Commissione Toponomastica, ho il piacere e l'onore di annunciare alla città che, di concerto con il Sindaco e con l'assessora alla Toponomastica Alessandra Clemente, sentito anche il Prefetto per la deroga alla regola dei 10 anni dalla morte, abbiamo deciso di intitolare lo stadio della città di Napoli a Diego Armando ... Leggi su mediagol (Di giovedì 26 novembre 2020) Il "Sandedicato ad Diego Armando.Dopo la tragica notizia della morte delde Oro che ha scosso il mondo del calcio e non solo, a Napoli è nata immediatamente l'idea di intitolare loal campione argentino, simbolo di un riscatto. A parlarne già nella giornata di ieri, sia il sindaco De Magistris, sia il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis. Nella notte, le prime conferme."In qualità di presidente della Commissione Toponomastica, ho il piacere e l'onore di annunciare alla città che, di concerto con il Sindaco e con l'assessora alla Toponomastica Alessandra Clemente, sentito anche il Prefetto per la deroga alla regola dei 10 anni dalla morte, abbiamo deciso di intitolare lodella città di Napoli a Diego Armando ...

