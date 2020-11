Maradona, Carmen Di Pietro e il fotomontaggio rimosso: 'L'ho pubblicata ingenuamente, ero innamorata di lui' (Di giovedì 26 novembre 2020) ... 'L'ho pubblicata ingenuamente, non volevo offendere la memoria di Diego del quale ero innamorata - ha spiegato a 'Fanpage.it' - Ho ricevuto migliaia di critiche e quelle le accetto perché ti fanno ... Leggi su leggo (Di giovedì 26 novembre 2020) ... 'L'ho, non volevo offendere la memoria di Diego del quale ero- ha spiegato a 'Fanpage.it' - Ho ricevuto migliaia di critiche e quelle le accetto perché ti fanno ...

Anni Novanta. Diego Armando Maradona è il genio indiscusso del calcio. Scende in campo, gli stadi tremano. Lui segna. Il Napoli vola. E lo ...

Maradona, Carmen Di Pietro e il fotomontaggio rimosso: «L’ho pubblicata ingenuamente, ero innamorata di lui»

Il fotomontaggio pubblicato da Carmen Di Pietro su Instagram, che la vedeva a fianco dello scomparso Diego Armando Maradona, ha fatto molto discutere. Carmen Di Pietro dopo le polemiche ha deciso di..

