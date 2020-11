Maradona, avete mai visto suo fratello? Somiglianza impressionante (Di giovedì 26 novembre 2020) Diego Armando Maradona: avete mai visto suo fratello? In questo scatto potrete notare l’incredibile Somiglianza tra i due.. Ieri 25 Novembre 2020 ci ha lasciati un uomo, un campione, un idolo, una leggenda, colui che ha fatto la storia nel mondo del calcio, Diego Armando Maradona. La notizia ha messo sotto shock tutti, destando un dispiacere incolmabile in quanti hanno tristemente appreso il triste evento. Diego Armando Maradona (Instagram)Tantissimi gli omaggi a lui dedicati per ricordarlo nelle sue vesti migliori: con indosso quella maglia azzurra con cui tutti l’hanno amato e che lo hanno reso il campione più forte nella storia del calcio che tutti hanno amato. Sapete che anche suo fratello è conosciuto nel mondo del calcio? ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 26 novembre 2020) Diego Armandomaisuo? In questo scatto potrete notare l’incredibiletra i due.. Ieri 25 Novembre 2020 ci ha lasciati un uomo, un campione, un idolo, una leggenda, colui che ha fatto la storia nel mondo del calcio, Diego Armando. La notizia ha messo sotto shock tutti, destando un dispiacere incolmabile in quanti hanno tristemente appreso il triste evento. Diego Armando(Instagram)Tantissimi gli omaggi a lui dedicati per ricordarlo nelle sue vesti migliori: con indosso quella maglia azzurra con cui tutti l’hanno amato e che lo hanno reso il campione più forte nella storia del calcio che tutti hanno amato. Sapete che anche suoè conosciuto nel mondo del calcio? ...

