Maradona, a Napoli lutto cittadino nel giorno dei funerali (Di giovedì 26 novembre 2020) lutto cittadino a Napoli nel giorno delle esequie di Diego Armando Maradona ed esposizione delle bandiere a mezz'asta negli edifici comunali, anche per le 24 ore successive alle esequie. Lo... Leggi su ilmattino (Di giovedì 26 novembre 2020)neldelle esequie di Diego Armandoed esposizione delle bandiere a mezz'asta negli edifici comunali, anche per le 24 ore successive alle esequie. Lo...

brfootball : Napoli president Aurelio de Laurentiis confirms he wants to rename the San Paolo stadium in tribute to Diego Marado… - claudioruss : #Napoli ricorda #Maradona all’esterno dello stadio San Paolo - Vivo_Azzurro : Addio a #Maradona, il più grande di tutti i tempi. Le dichiarazioni di Gravina ???? - just__sara_ : RT @anikeatable: Servizio telegiornale si apre, come prima notizia? Maradona. Come notizia di copertina? Maradona. Come seconda notizia? Lo… - PiazzapulitaLA7 : La città di Napoli saluta il suo Re. #Maradona Il reportage di Sara Giudice #Piazzapulita -