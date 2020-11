Mara Venier racconta il suo Natale: “Ho paura di ammalarmi” (Di giovedì 26 novembre 2020) Mara Venier racconta il suo Natale, fatto di famiglia, ma anche della paura di ammalarsi. L’emergenza Coronavirus ha colpito nel profondo la conduttrice di Domenica In che quest’anno vivrà le feste in modo diverso. In una lunga intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Mara ha spiegato che affronterà questo periodo natalizio. “Non ho ancora fatto l’albero, l’atmosfera non la sento – ha confessato -. Sarà un Natale diverso sì, ma di responsabilità prima di tutto. Il regalo che vorrei sotto l’albero è un vaccino, una cura, perché ho paura di ammalarmi”. Mara ha confessato di seguire tutte le precauzioni per evitare il contagio, soprattutto quando lei e il marito Nicola Carraro ospitano il nipotino Claudio. “Quando il ... Leggi su dilei (Di giovedì 26 novembre 2020)il suo, fatto di famiglia, ma anche delladi ammalarsi. L’emergenza Coronavirus ha colpito nel profondo la conduttrice di Domenica In che quest’anno vivrà le feste in modo diverso. In una lunga intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni,ha spiegato che affronterà questo periodo natalizio. “Non ho ancora fatto l’albero, l’atmosfera non la sento – ha confessato -. Sarà undiverso sì, ma di responsabilità prima di tutto. Il regalo che vorrei sotto l’albero è un vaccino, una cura, perché hodiha confessato di seguire tutte le precauzioni per evitare il contagio, soprattutto quando lei e il marito Nicola Carraro ospitano il nipotino Claudio. “Quando il ...

