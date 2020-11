Mara Venier: “Ho paura di ammalarmi”, che succede? (Di giovedì 26 novembre 2020) È un Natale davvero particolare quello che sta per arrivare: la pandemia ha cambiato inesorabilmente le nostre abitudini. Intervistata da Tv, Sorrisi e Canzoni, Mara Venier ha raccontato come trascorrerà il periodo natalizio; per lei, il timore di ammalarsi è alto e proprio per questo fa fatica a calarsi nell’atmosfera delle feste. Il suo unico pensiero è rivolto al vaccino, che la conduttrice spera di trovare sotto l’albero. Mara Venier: “Ho paura di ammalarmi” “Non ho ancora fatto l’albero, l’atmosfera non la sento“, ha confessato Mara Venier intervistata da Tv, Sorrisi e Canzoni – “Sarà un Natale diverso sì, ma di responsabilità prima di tutto. Il regalo che vorrei sotto l’albero è un vaccino, una cura, perché ho paura di ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 26 novembre 2020) È un Natale davvero particolare quello che sta per arrivare: la pandemia ha cambiato inesorabilmente le nostre abitudini. Intervistata da Tv, Sorrisi e Canzoni,ha raccontato come trascorrerà il periodo natalizio; per lei, il timore di ammalarsi è alto e proprio per questo fa fatica a calarsi nell’atmosfera delle feste. Il suo unico pensiero è rivolto al vaccino, che la conduttrice spera di trovare sotto l’albero.: “Hodi“Non ho ancora fatto l’albero, l’atmosfera non la sento“, ha confessatointervistata da Tv, Sorrisi e Canzoni – “Sarà un Natale diverso sì, ma di responsabilità prima di tutto. Il regalo che vorrei sotto l’albero è un vaccino, una cura, perché hodi ...

_SimpleMex_ : @entertainerxel Camminavo con una tipa bionda con i capelli corti a trapezio sulla cinquantina (aveva la faccia di… - MiezaPaola : Renato Zero LIVE a Domenica In Commuove Mara Venier e sua figlia Elisabetta - BraNelCuore : @lauraboldrini Tolti alcuni programmi di #rai3 e quelli di Alberto Angela che senso ha pagare il canone?mara venier… - illveronome : il colmo per Mara Venier? - RacheleRamo : @Lucap08855602 @Simo_Ventura Io tra te e Mara Venier! -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier Mara Venier racconta il suo Natale: “Ho paura di ammalarmi” DiLei Vip Mara Venier e il Natale: “non sento l’atmosfera, ho paura”

La popolare conduttrice di Domenica In, intervistata dal settimanale Tv, sorrisi e canzoni, racconta come sta vivendo questo periodo natalizio ammettendo ...

Alessandra Mussolini, dopo ‘Ballando’ si sfoga: “E’ stato un trauma”

Alessandra Mussolini ha raccontato a Mara Venier il trauma di dover aspettare l'esito del tampone, dopo la scoperta della positività di Maykel Fonts ...

La popolare conduttrice di Domenica In, intervistata dal settimanale Tv, sorrisi e canzoni, racconta come sta vivendo questo periodo natalizio ammettendo ...Alessandra Mussolini ha raccontato a Mara Venier il trauma di dover aspettare l'esito del tampone, dopo la scoperta della positività di Maykel Fonts ...