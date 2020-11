Manovra | Gualtieri | “Stop scadenze fiscali per tutti i settori | al lavoro per digital tax dal 2021”

Leggi su dire

(Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – “Lo scostamento di bilancio che in questi minuti si sta votando ci consentirà di intervenire sulle prossime scadenze fiscali attraverso una loro sospensione più larga di quella fatta finora che riguardava solo i settori dei codici Ateco. Stiamo lavorando per il prossimo decreto che userà questi otto miliardi per il rinvio delle scadenze fiscali per tutti i settori economici che hanno subito perdite“. Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri dopo aver incontrato l’omologo francese Bruno Le Maire.