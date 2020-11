Manovra: Conte, 'da politica segno unità a paese' (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Oggi è stato dato un bel segnale" con il voto delle forze di opposizione allo scostamento di bilancio, "oggi la politica ha dato un segno di unità a tutta la comunità nazionale, è un segnale bello per tutto il paese". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervistato al Tg5. "Nell'ultimo passaggio ufficiale al Parlamento avevo dichiarato che il tavolo di confronto con l'opposizione sarebbe rimasto sempre aperto", "auspico che questo dialogo vada avanti" perché "se le forze di opposizione contribuissero in modo critico sarebbe un bene per tutto il paese". Così il premier Giuseppe Conte, in un'intervista al tg5. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Oggi è stato dato un bel segnale" con il voto delle forze di opposizione allo scostamento di bilancio, "oggi laha dato undia tutta la comnazionale, è un segnale bello per tutto il". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe, intervistato al Tg5. "Nell'ultimo passaggio ufficiale al Parlamento avevo dichiarato che il tavolo di confronto con l'opposizione sarebbe rimasto sempre aperto", "auspico che questo dialogo vada avanti" perché "se le forze di opposizione contribuissero in modo critico sarebbe un bene per tutto il". Così il premier Giuseppe, in un'intervista al tg5.

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Conte Manovra, Conte incontra i capidelegazione e il ministro Gualtieri Rai News Scostamento di bilancio, dopo la Camera arriva l'approvazione anche dal Senato. Il centrodestra vota sì. Conte: "Ottimo segnale"

Il via libera di Forza Italia comunicato dallo stesso Berlusconi durante un collegamento con i deputati azzurri ...

Centrodestra vota col governo. D'Incà: "Merito di FI", Salvini: "No, abbiamo deciso insieme"

Il centrodestra ha votato a favore del nuovo scostamento di bilancio che permetterà al governo di avere a disposizione altri otto miliardi da usare per ristorare le categorie penalizzate dalle misure ...

Il centrodestra ha votato a favore del nuovo scostamento di bilancio che permetterà al governo di avere a disposizione altri otto miliardi da usare per ristorare le categorie penalizzate dalle misure