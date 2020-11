Malpensa, decolla il primo volo covid free internazionale (Di giovedì 26 novembre 2020) È decollato oggi alle 13:45 dall' aeroporto di Milano Malpensa il primo volo covid free internazionale con destinazione Nanchino . Il collegamento diretto è operato da Neos, la compagnia aerea del ... Leggi su leggo (Di giovedì 26 novembre 2020) Èto oggi alle 13:45 dall' aeroporto di Milanoilcon destinazione Nanchino . Il collegamento diretto è operato da Neos, la compagnia aerea del ...

Aerei, decollano i voli «Covid free» tra Usa e Italia (ma vale solo per gli americani)

Il 19 dicembre Delta Air Lines decolla da Atlanta per Roma con il primo volo con passeggeri tutti sottoposti a tampone. Ma lo stop per gli italiani continua. Ecco perché ...

Il 19 dicembre Delta Air Lines decolla da Atlanta per Roma con il primo volo con passeggeri tutti sottoposti a tampone. Ma lo stop per gli italiani continua. Ecco perché ...