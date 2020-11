Maldini: “Il Milan non è solo Ibra. Maradona? Sarà per sempre un’icona” (Di giovedì 26 novembre 2020) Paolo Maldini, dt del Milan, ai microfoni di Sky Sport ha parlato prima della gara di Europa League contro il Lille. Queste le parole del dirigente rossonero: “Il Milan è non solo Ibrahimovic. Lui ci ha fatto fare la svolta, ma questa squadra ha tante altre cose buone. Abbiamo dimostrato di essere competitivi anche senza di lui. Stasera non è decisiva, ma è importante per passare il girone. La squadra è cresciuta e siamo qui con tante cose positive. Siamo consapevoli, ma questo non vuole dire che siamo perfetti. Maradona? E’ dura per chi ama il calcio e per chi ha giocato con e contro di lui ha visto sparire una parte della sua infanzia. Diego l’ho sentito per messaggio recentemente, sembrava stesse meglio. In campo è stato un avversario incredibile, è difficile vederlo come un nemico. ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 26 novembre 2020) Paolo, dt del, ai microfoni di Sky Sport ha parlato prima della gara di Europa League contro il Lille. Queste le parole del dirigente rossonero: “Ilè nonhimovic. Lui ci ha fatto fare la svolta, ma questa squadra ha tante altre cose buone. Abbiamo dimostrato di essere competitivi anche senza di lui. Stasera non è decisiva, ma è importante per passare il girone. La squadra è cresciuta e siamo qui con tante cose positive. Siamo consapevoli, ma questo non vuole dire che siamo perfetti.? E’ dura per chi ama il calcio e per chi ha giocato con e contro di lui ha visto sparire una parte della sua infanzia. Diego l’ho sentito per messaggio recentemente, sembrava stesse meglio. In campo è stato un avversario incredibile, è difficile vederlo come un nemico. ...

