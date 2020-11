MALAWI - Il Paese è pronto a produrre cannabis per uso farmaceutico e industriale (Di giovedì 26 novembre 2020) Secondo la gazzetta del ministero datata 20 novembre, gli ospedali pubblici pagheranno $ 100 e gli ospedali privati ??$ 200 come canoni per dispensare medicinali a base di cannabis. "Abbiamo ricevuto ... Leggi su aduc (Di giovedì 26 novembre 2020) Secondo la gazzetta del ministero datata 20 novembre, gli ospedali pubblici pagheranno $ 100 e gli ospedali privati ??$ 200 come canoni per dispensare medicinali a base di. "Abbiamo ricevuto ...

zazoomblog : MALAWI - Il Paese è pronto a produrre cannabis per uso farmaceutico e industriale - #MALAWI #Paese #pronto… - 4Tchat : RT @MaryNewsWeb: MALAWI - Il Paese è pronto a produrre #cannabis per uso farmaceutico e industriale: - MaryNewsWeb : MALAWI - Il Paese è pronto a produrre #cannabis per uso farmaceutico e industriale: - 4Tchat : RT @ADUC1: ADUC - Notizia - MALAWI - Il Paese è pronto a produrre cannabis per uso farmaceutico e industriale - ADUC1 : ADUC - Notizia - MALAWI - Il Paese è pronto a produrre cannabis per uso farmaceutico e industriale… -

Ultime Notizie dalla rete : MALAWI Paese Notizia - MALAWI - Il Paese è pronto a produrre cannabis per uso farmaceutico e industriale ADUC Droghe Coronavirus Covid-19: Bolzano, morto don Anton Leitner

Si è spento, ieri, all'età di 87 anni, don Anton Leitner, a seguito delle complicazioni causate dal Covid-19. Lo ha annunciato la diocesi di Bolzano-Bressanone. Il sacerdote è stato a lungo parroco a ...

Africa. La limitazione della democrazia avviene controllando i social media e internet

I governi di tutto il mondo hanno iniziato a indagare su come frenare i social media dopo le prime rivelazioni su come la Russia avesse utilizzato Facebook per interferire nel sondaggio presidenziale ...

Si è spento, ieri, all'età di 87 anni, don Anton Leitner, a seguito delle complicazioni causate dal Covid-19. Lo ha annunciato la diocesi di Bolzano-Bressanone. Il sacerdote è stato a lungo parroco a ...I governi di tutto il mondo hanno iniziato a indagare su come frenare i social media dopo le prime rivelazioni su come la Russia avesse utilizzato Facebook per interferire nel sondaggio presidenziale ...