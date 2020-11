Magi: Natale in trincea per tutti i medici (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma – “Qualunque siano le norme del governo per Natale, per i medici saranno comunque feste in ‘trincea’”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, nel corso di un’intervista rilasciata all’agenzia Dire. “Per i medici sara’ un Natale insieme ai malati- prosegue Magi- perche’ sicuramente questa festivita’ non fara’ sparire il Covid-19. Saremo quindi ancora una volta in ‘trincea’ per salvaguardare la salute di tutti quanti. Per i medici sara’ un Natale molto particolare”. Vuole lanciare un appello di ‘prudenza’ ai cittadini? “Natale non vuol dire ‘liberi tutti’, tutt’altro: si puo’ festeggiare ma in massima sicurezza. Questo e’ ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma – “Qualunque siano le norme del governo per, per isaranno comunque feste in ‘’”. Cosi’ il presidente dell’Ordine deidi Roma, Antonio, nel corso di un’intervista rilasciata all’agenzia Dire. “Per isara’ uninsieme ai malati- prosegue- perche’ sicuramente questa festivita’ non fara’ sparire il Covid-19. Saremo quindi ancora una volta in ‘’ per salvaguardare la salute diquanti. Per isara’ unmolto particolare”. Vuole lanciare un appello di ‘prudenza’ ai cittadini? “non vuol dire ‘liberi’, tutt’altro: si puo’ festeggiare ma in massima sicurezza. Questo e’ ...

Gio85138389 : @LaVeritaWeb Per Natale ,speriamo 'speranza', la cometa dei Re magi gli si infili giù per il camino come babbo natale - IBeefsquatch : @StalkerAnsya Devi vedermi mentre allestisco il presepe, sembra che stia mettendo in scena uno spettacolo; ogni cos… - massimo13101751 : Proposta a Conte : dpcm 4 dicembre 2020 il Natale sarà spostato al 25 di febbraio si avvisano pastori e re Magi da… - Succhiandiamo : RT @Succhiandiamo: Vendo albero di Natale, vi garantisco che vedrete Babbo Natale, gli elfi e anche i re Magi. - Mamme_a_Milano : Le iniziative del @DuomodiMilano per #bambini: un ricco calendario di appuntamenti e #laboratori #online LA MAGIA… -

Ultime Notizie dalla rete : Magi Natale Magi: Natale in trincea per tutti i medici - RomaDailyNews RomaDailyNews Giove e Saturno non sono mai stati così vicini

Il 21 dicembre i due giganti del Sistema solare saranno in una congiunzione così stretta che l'ultima si è verificata nel Medio Evo ...

Che magia il Natale (con stile)!

Ben ritrovati amici! Ci avviciniamo ormai al periodo dell’anno più bello che ci sia: luci colorate, camini accesi, pupazzi di neve, cioccolata calda e panettone, pacchetti regali e.. alberi di Natale!

Il 21 dicembre i due giganti del Sistema solare saranno in una congiunzione così stretta che l'ultima si è verificata nel Medio Evo ...Ben ritrovati amici! Ci avviciniamo ormai al periodo dell’anno più bello che ci sia: luci colorate, camini accesi, pupazzi di neve, cioccolata calda e panettone, pacchetti regali e.. alberi di Natale!