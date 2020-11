Mafia, processo al clan di Foggia: 25 condanne fino a 18 anni (Di giovedì 26 novembre 2020) Al termine del processo celebrato con rito abbreviato, il gup del tribunale di Bari Giovanni Anglana ha condannato fino a 18 anni di reclusione 25 persone ritenute affiliate alla Mafia Foggiana, accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsioni e rapine aggravate, detenzione illegale di armi e tentato omicidio. A essere risarciti come parti civili sono un imprenditore vittima di estorsioni (finito sotto scorta dopo aver denunciato), la Regione Puglia, il Comune di Foggia, Confindustria Puglia, Confindustria Foggia, Fondazione Antiracket Puglia e l'associazione Panunzio di Foggia. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 26 novembre 2020) Al termine delcelebrato con rito abbreviato, il gup del tribunale di Bari GiovAnglana ha condannatoa 18di reclusione 25 persone ritenute affiliate allana, accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsioni e rapine aggravate, detenzione illegale di armi e tentato omicidio. A essere risarciti come parti civili sono un imprenditore vittima di estorsioni (finito sotto scorta dopo aver denunciato), la Regione Puglia, il Comune di, Confindustria Puglia, Confindustria, Fondazione Antiracket Puglia e l'associazione Panunzio di

