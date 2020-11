Mafia nigeriana Spa (Di giovedì 26 novembre 2020) Le decine di arresti in tutt'Italia certificano una ramificazione profonda, dal traffico di droga alla tratta dei migranti, dal pizzo sul lavoro nero al controllo della prostituzione. E l'imponente flusso di denaro generato è il prossimo obiettivo. Look da rapper americano, collane d'oro e sneaker bianche. Dj Boogie, nonostante i suoi 50 anni, viaggiava l'Italia suonando musica hip hop e african beat in locali e feste private. Non faceva nulla per nascondersi e le sue performance erano ben pagate. Anche con fondi pubblici. Nel 2012 aveva ricevuto un finanziamento di 2.000 euro dal Comune di Ferrara per organizzare un evento musicale. Ma Emmanuel Okenwa, questo il suo vero nome, secondo la Direzione distrettuale antiMafia di Bologna era il capo della Mafia nigeriana che comandava tra l'Emilia Romagna e il Nord-Est. Abile a mixare ... Leggi su panorama (Di giovedì 26 novembre 2020) Le decine di arresti in tutt'Italia certificano una ramificazione profonda, dal traffico di droga alla tratta dei migranti, dal pizzo sul lavoro nero al controllo della prostituzione. E l'imponente flusso di denaro generato è il prossimo obiettivo. Look da rapper americano, collane d'oro e sneaker bianche. Dj Boogie, nonostante i suoi 50 anni, viaggiava l'Italia suonando musica hip hop e african beat in locali e feste private. Non faceva nulla per nascondersi e le sue performance erano ben pagate. Anche con fondi pubblici. Nel 2012 aveva ricevuto un finanziamento di 2.000 euro dal Comune di Ferrara per organizzare un evento musicale. Ma Emmanuel Okenwa, questo il suo vero nome, secondo la Direzione distrettuale antidi Bologna era il capo dellache comandava tra l'Emilia Romagna e il Nord-Est. Abile a mixare ...

