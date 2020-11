“Madonna è morta”: Maradona confuso con la pop star su Twitter, diventa virale (Di giovedì 26 novembre 2020) Ieri è arrivata la triste notizia della morte di Maradona. El Pibe de Oro, come era conosciuta la leggenda argentina del calcio, ha ricevuto un gran numero di messaggi commemorativi. Tuttavia, l’ex calciatore è stato inconsapevolmente protagonista di un’assurda vicenda. Su Twitter, alcuni fan di Madonna devono aver letto male il nome, credendo che la 62enne Regina del Pop fosse passata a miglior vita. In breve, il fatale errore è diventato virale, facendo balzare la star italoamericana tra i primi posti delle tendenze Twitter US. Tra i primi a dare il triste annuncio della morte di Maradona sono stati Barbara D’Urso e il TG Com. In breve, come ci si poteva aspettare, la notizia è diventata virale, facendo schizzare il nome della ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 26 novembre 2020) Ieri è arrivata la triste notizia della morte di. El Pibe de Oro, come era conosciuta la leggenda argentina del calcio, ha ricevuto un gran numero di messaggi commemorativi. Tuttavia, l’ex calciatore è stato inconsapevolmente protagonista di un’assurda vicenda. Su, alcuni fan di Madonna devono aver letto male il nome, credendo che la 62enne Regina del Pop fosse passata a miglior vita. In breve, il fatale errore èto, facendo balzare laitaloamericana tra i primi posti delle tendenzeUS. Tra i primi a dare il triste annuncio della morte disono stati Barbara D’Urso e il TG Com. In breve, come ci si poteva aspettare, la notizia èta, facendo schizzare il nome della ...

