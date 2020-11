M5S, Silvestroni: “I grillini tutto fumo, ma non pensavamo finanziato dalle lobby del tabacco” (Di giovedì 26 novembre 2020) “Quando dicevamo che il M5S era tutto fumo certo non pensavamo che questo fumo fosse anche ben finanziato dalle lobby del tabacco. Bella storia vero?”. Usa l’ironia, ma l’indignazione è alle stelle, Marco Silvestroni, parlamentare di Fdi, Sullo scoop di Piero Sansonetti sul Riformista era stata per prima Giorgia Meloni a chiedere risposte al Movimento stesso. Quei 2mln di € che avrebbe versato il big del tabacco Philip Morris ai grillini per “consulenze”, andrebbe chiarito. M5S “tutto fumo”: Silvestroni all’attacco Il giornale adombra il sospetto di ingenti pagamenti arrivati dalla Philip Morris alla Casaleggio Associati. “Il M5S chiarisca questo schifo”, aveva intimato la leader di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 26 novembre 2020) “Quando dicevamo che il M5S eracerto nonche questofosse anche bendel tabacco. Bella storia vero?”. Usa l’ironia, ma l’indignazione è alle stelle, Marco, parlamentare di Fdi, Sullo scoop di Piero Sansonetti sul Riformista era stata per prima Giorgia Meloni a chiedere risposte al Movimento stesso. Quei 2mln di € che avrebbe versato il big del tabacco Philip Morris aiper “consulenze”, andrebbe chiarito. M5S “”:all’attacco Il giornale adombra il sospetto di ingenti pagamenti arrivati dalla Philip Morris alla Casaleggio Associati. “Il M5S chiarisca questo schifo”, aveva intimato la leader di ...

