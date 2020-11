Lutto Maradona, il figlio Diego jr: “Se domani salissi su un aereo potrei avere delle conseguenze serie” (Di giovedì 26 novembre 2020) Il mondo del calcio piange Diego Armando Maradona alla sua età di 60 anni. Le sue ultime settimane il Pibe de Oro le ha trascorse tra l’Ospedale e la sua casa in Argentina dove stava trascorrendo il periodo post-operatorio. Ad un giorno dal decesso, emergono le cause della sua morte, ovvero una “insufficienza cardiaca acuta in paziente L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Il mondo del calcio piangeArmandoalla sua età di 60 anni. Le sue ultime settimane il Pibe de Oro le ha trascorse tra l’Ospedale e la sua casa in Argentina dove stava trascorrendo il periodo post-operatorio. Ad un giorno dal decesso, emergono le cause della sua morte, ovvero una “insufficienza cardiaca acuta in paziente L'articolo

Gazzetta_it : Addio #Maradona, il più grande di tutti. Era già un mito, ora è eterno #Argentina @sscnapoli #lutto - repubblica : Maradona, a Napoli lutto cittadino. Luci accese al San Paolo, i Quartieri si tingono di azzurro - rtl1025 : ?? Il governo argentino ha decretato tre giorni di lutto nazionale per la morte di Diego Armando #Maradona. - bijoux1995 : @perchetendenza Non ha tutti i torti, anche se il lutto è per Maradona come leggenda del calcio e non come uomo - Euridice2019 : Ma smettetela di celebrare gente che non lo merita, dai tre giorni di lutto nazionale in Argentina per Maradona anche no dai #26novembre -