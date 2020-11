Lusso: Lunelli (Altagamma), 'in Italia mancano campioni nazionali, auspicabili aggregazioni' (Di giovedì 26 novembre 2020) Milano, 26 nov. (Adnkronos) - "Molti settori dell'alto di gamma Italiano soffrono di un'eccessiva frammentazione. Guardando invece alla Francia ci sono due grandi campioni nazionali che in Italia mancano. E' auspicabile un processo di aggregazione in tanti settori dell'eccellenza Italiana". Lo ha detto Matteo Lunelli, presidente di Altagamma, la fondazione che riunisce le imprese dell'alta industria culturale e creativa Italiana, intervenendo al Milano Fashion Global Summit 2020. "Il settore del vino, ad esempio, è estremamente frammentato in Italia", ha continuato. "Ma spesso in Italia siamo anche capaci di lavorare su dei legami deboli, di creare ecosistemi e alleanza, forme di aggregazione e di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Milano, 26 nov. (Adnkronos) - "Molti settori dell'alto di gammano soffrono di un'eccessiva frammentazione. Guardando invece alla Francia ci sono due grandiche in. E' auspicabile un processo di aggregazione in tanti settori dell'eccellenzana". Lo ha detto Matteo, presidente di, la fondazione che riunisce le imprese dell'alta industria culturale e creativana, intervenendo al Milano Fashion Global Summit 2020. "Il settore del vino, ad esempio, è estremamente frammentato in", ha continuato. "Ma spesso insiamo anche capaci di lavorare su dei legami deboli, di creare ecosistemi e alleanza, forme di aggregazione e di ...

