Lusso: Lunelli (Altagamma), 'in Italia mancano campioni nazionali, auspicabili aggregazioni' (Di giovedì 26 novembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 26 novembre 2020) su Notizie.it.

TV7Benevento : Lusso: Lunelli (Altagamma), 'in Italia mancano campioni nazionali, auspicabili aggregazioni'... - TV7Benevento : Lusso: Lunelli (Altagamma), 'Europa può essere protagonista, governo sostenga imprese'... - TV7Benevento : Lusso: Lunelli (Altagamma), 'in Cina grandi potenzialità per design e vino italiani'... - TV7Benevento : Lusso: Lunelli (Altagamma), 'e-commerce peserà per 30% vendite nel 2025'... - TV7Benevento : Lusso: Lunelli (Altagamma), 'mercato -23% quest'anno, rimbalzo fino al 19% nel 2021'... -