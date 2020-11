Lusso: Lunelli (Altagamma), 'Europa può essere protagonista, governo sostenga imprese' (Di giovedì 26 novembre 2020) Milano, 26 nov. (Adnkronos) - "Noi abbiamo chiesto alle istituzioni di mettere l'industria culturale e creativa al centro dell'attenzione, perché può essere una locomotiva per la nostra economia. In questo settore l'Europa può giocare da protagonista, può essere il baricentro del mondo e bisogna scommettere sul lungo periodo. Ci deve essere una strategia di lungo termine a sostegno del settore". Lo ha detto Matteo Lunelli, presidente di Altagamma, la fondazione che riunisce le imprese dell'alta industria culturale e creativa italiana, intervenendo al Milano Fashion Global Summit 2020. "Abbiamo chiesto al governo di sostenere le imprese nel processo di trasformazione digitale, nella sostenibilità e nella formazione dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Milano, 26 nov. (Adnkronos) - "Noi abbiamo chiesto alle istituzioni di mettere l'industria culturale e creativa al centro dell'attenzione, perché puòuna locomotiva per la nostra economia. In questo settore l'può giocare da, puòil baricentro del mondo e bisogna scommettere sul lungo periodo. Ci deveuna strategia di lungo termine a sostegno del settore". Lo ha detto Matteo, presidente di, la fondazione che riunisce ledell'alta industria culturale e creativa italiana, intervenendo al Milano Fashion Global Summit 2020. "Abbiamo chiesto aldi sostenere lenel processo di trasformazione digitale, nella sostenibilità e nella formazione dei ...

TV7Benevento : Lusso: Lunelli (Altagamma), 'Europa può essere protagonista, governo sostenga imprese'... - TV7Benevento : Lusso: Lunelli (Altagamma), 'in Cina grandi potenzialità per design e vino italiani'... - TV7Benevento : Lusso: Lunelli (Altagamma), 'e-commerce peserà per 30% vendite nel 2025'... - TV7Benevento : Lusso: Lunelli (Altagamma), 'mercato -23% quest'anno, rimbalzo fino al 19% nel 2021'... -