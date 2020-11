L’uomo che ha raccontato il Gol del secolo (Di giovedì 26 novembre 2020) Raramente nella storia dello sport un telecronista ha finito le parole per descrivere ciò che stava accadendo davanti ai suoi occhi: è accaduto all’uruguaiano Victor Hugo Morales, però, nel caldo afoso del mezzogiorno dello stadio Azteca di Città del Messico, il 22 giugno 1986. I quarti di finale del Mundial messicano quel giorno vedevano opposte l’Argentina di Diego Armando Maradona e l’Inghilterra di Gary Lineker, ma in palio non c’era solo il calcio: pochi anni prima gli inglesi avevano spedito un contingente militare per riconquistare il possesso delle isole Falkland, che gli argentini chiamano Malvinas e considerano territorio nazionale, uccidendo 650 sudamericani; facendo un salto più indietro nel tempo, ai quarti di finale del Mondiale del 1966, Inghilterra-Argentina 1-0 aveva visto l’espulsione del capitano dell’Albiceleste Antonio Rattin, che poi aveva raggiunto il tappeto ... Leggi su wired (Di giovedì 26 novembre 2020) Raramente nella storia dello sport un telecronista ha finito le parole per descrivere ciò che stava accadendo davanti ai suoi occhi: è accaduto all’uruguaiano Victor Hugo Morales, però, nel caldo afoso del mezzogiorno dello stadio Azteca di Città del Messico, il 22 giugno 1986. I quarti di finale del Mundial messicano quel giorno vedevano opposte l’Argentina di Diego Armando Maradona e l’Inghilterra di Gary Lineker, ma in palio non c’era solo il calcio: pochi anni prima gli inglesi avevano spedito un contingente militare per riconquistare il possesso delle isole Falkland, che gli argentini chiamano Malvinas e considerano territorio nazionale, uccidendo 650 sudamericani; facendo un salto più indietro nel tempo, ai quarti di finale del Mondiale del 1966, Inghilterra-Argentina 1-0 aveva visto l’espulsione del capitano dell’Albiceleste Antonio Rattin, che poi aveva raggiunto il tappeto ...

