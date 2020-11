Lungomare | pattugliamento Esercito e Polizia Municipale FOTO

(Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Giovedì mattina,blindato: sin dalle 9 sono state molte le pattuglie dellaa stazionare nelle piazze ricomprese tra Santa Teresa e la Concordia supportate daldi una camionetta dell’. Complice il clima mite ed un bellissimo sole sono stati molti i salernitani che hanno scelto la ‘passeggiata’ più bella della città per raggiungere le proprie destinazioni. La presenza diedha avuto, immediatamente, un effetto deterrente: a, stamattina, praticamente tutti indossavano correttamente la mascherina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pochissime le attività aperte in centro nella prima domenica di zona rossa, posti di controllo lungo le strade di accesso e in direzione litorale ...