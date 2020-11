L’ultimo saluto a Maradona: caos, tensioni e irruzioni alla Casa Rosada – Video (Di giovedì 26 novembre 2020) È morto Diego Armando Maradona: El Pibe de Oro aveva 60 anni Il carro funebre con a bordo la bara di Diego Armando Maradona ha lasciato la Casa Rosada poco dopo le 22 ora italiana. Destinazione: il cimitero privato ‘Jardin de Bella Vista’, che si trova a 35 chilometri da Buenos Aires. Qui, dopo una giornata convulsa e con molte tensioni e incidenti, il corpo di Maradona riposerà accanto alle spoglie degli amati genitori. Nelle ultime ore la bara era stata spostata per motivi di sicurezza dalla camera ardente in cui si trovata, dopo che un gruppo di persone è riuscito a entrare nel palazzo presidenziale della Casa Rosada di Buenos Aires. La polizia è intervenuta con il lancio di lacrimogeni e con fucili con proiettili di gomma. Il ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 novembre 2020) È morto Diego Armando: El Pibe de Oro aveva 60 anni Il carro funebre con a bordo la bara di Diego Armandoha lasciato lapoco dopo le 22 ora italiana. Destinazione: il cimitero privato ‘Jardin de Bella Vista’, che si trova a 35 chilometri da Buenos Aires. Qui, dopo una giornata convulsa e con moltee incidenti, il corpo diriposerà accanto alle spoglie degli amati genitori. Nelle ultime ore la bara era stata spostata per motivi di sicurezza dcamera ardente in cui si trovata, dopo che un gruppo di persone è riuscito a entrare nel palazzo presidenziale delladi Buenos Aires. La polizia è intervenuta con il lancio di lacrimogeni e con fucili con proiettili di gomma. Il ...

