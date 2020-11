L’ultima compagna di Maradona non ammessa alla veglia di famiglia: Rocio Oliva resta fuori (Di giovedì 26 novembre 2020) Una veglia privata riservata alla famiglia di Maradona per dare a lui l’ultimo saluto ma l’ex compagna Rocio Oliva è rimasta fuori, disperata, in lacrime. La famiglia di Diego Armando Maradona sembra che le abbia negato il permesso di entrare e di partecipare alla veglia privata. L’ex compagna di Maradona doveva attendere come tutti gli altri, fare la fila e salutare in tre secondi Diego, a distanza. La storia d’amore tra Maradona e Rocio è finita più volte tra le pagine dei giornali e non solo per affetto. Una relazione di cinque anni, controversa, tormentata, che di certo ha fatto discutere. Immagini hot, accuse di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 26 novembre 2020) Unaprivata riservatadiper dare a lui l’ultimo saluto ma l’exè rimasta, disperata, in lacrime. Ladi Diego Armandosembra che le abbia negato il permesso di entrare e di partecipareprivata. L’exdidoveva attendere come tutti gli altri, fare la fila e salutare in tre secondi Diego, a distanza. La storia d’amore traè finita più volte tra le pagine dei giornali e non solo per affetto. Una relazione di cinque anni, controversa, tormentata, che di certo ha fatto discutere. Immagini hot, accuse di ...

