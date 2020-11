Luciano Moggi su Maradona | Genio e uomo vero Per lui ho fatto anche il sindacalista

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 novembre 2020) Difficile commentare con lucidità la notizia della morte di Diego Armandosenza scivolare nella banalità delle frasi già dette. Ma per me non è morto un calciatore, è morto un amico. Una persona che ho avuto la fortuna di conoscere nel profondo e a cui ho voluto bene. Diego ha rappresentato la favola, il sogno di un bambino che si avvera, il bambino cresciuto nella più profonda povertà che è riuscito a cambiare un destino già scritto grazie al talento calcistico. E a dispetto di ogni pregiudizio sul suo aspetto fisico, così lontano da quello degli atleti tradizionali, è entrato nel mito sfidando i mostri sacri del calcio, conquistando trofei e tifosi sparsi in tutto il mondo. Undel pallone su cui sono stati versati fiumi di inchiostro, il più delle volte senza cognizione di causa, perché su, troppo spesso, ...