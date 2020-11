Luana Colussi | la ricordate? Com’è e cosa fa oggi | età | altezza | peso | ex marito | figlie | foto

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 26 novembre 2020) Valletta, conduttrice televisiva di successo e anche modella. La carriera dinel corso degli anni si è costellata di grandi successi poi, nei primi anni del Duemila, ha deciso di ritirarsi dalle scene. Essendo ancora giovane, l’affezionato pubblico spesso si chiede per quale ragione abbia fatto una scelta simile. Dopo tanti anni è stata lei stessa a fornire le risposte tanto attese. Intanto tranquilli, perché la sua importante decisione è stata dettata da un bellissimo motivo. Il suo debutto sul piccolo schermo è dovuto al mitico Raimondo Vianello.dal 1988 lo ha affiancato per due stagioni nel programma Il gioco dei 9, dando così inizio al suo avvincente percorso professionale. In seguito la ricordiamo alla conduzione di Paese che vai insieme a Corrado Tedeschi, in Mister Miliardo su ...