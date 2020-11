Louis Vuitton lancia le nuove sneakers | i proventi della vendita saranno devoluti per una buona causa

Leggi su virali.video

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il noto marchio di lussoha attuato una collaborazione per uno scopo molto nobile con Red, l’associazione creata nel 2006 da Bono e Bobby Shiver per coinvolgere, sensibilizzare e trovare fondi per aiutare a sconfiggere l’AIDS in Africa. Questa volta hanno deciso di progettare una nuova sneaker, la famosa LV Trainer creata da Virgil Abloh, che sarà messa in commercio il 1° Dicembre, esattamente nella Giornata mondiale contro l’AIDS, nelle boutique del famoso marchio. Proprio Abloh ha deciso di svelare queste particolari scarpe rinnovate che in poco tempo sono subito diventate virali. Foto: Twittere Red, proprio a poche settimane dalle festività natalizie, hanno infatti deciso di annunciare questa nuova collaborazione che si chiama Trainer di...