Lou Reed | l’ultima canzone d’amore

(Di giovedì 26 novembre 2020) Lou, un rocker maledetto ma dal grande cuore. Un uomo intrattabile in pubblico, ma follemente innamorato e tenerissimo con la propria moglie. Scomparso nell’ottobre del 2013, il cantautore è di certo uno degli artisti più rappresentativi del rock. Una leggenda che ha attraversato lìepoca d’oro di questo genere con i suoi testi poetici ma anche crudi, ricchi di riferimenti alla sfera sessuale e all’abisso delle dipendenze. In questi giorni con una nuova edizione di “I’ll be your mirror”, il libro che raccoglie tutti i suoi testi. Il volume contiene anche un dolce ricordo della moglie Laurie Anderson, la quale afferma che la suapreferita è “The power of the heart”, pubblicata nel 2008 e scritta per il matrimonio della coppia. Lou: un burbero romantico? Decisamente. Louè passato alla storia ...

