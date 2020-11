Lombardia, Fontana: 'Il governo ci lascia in zona rossa fino al 3/12' (Di giovedì 26 novembre 2020) La rischia di rimanere in almeno fino al 3 dicembre. 'Nonostante la mia opposizione, il governo intende mantenere in vigore fino al 3 dicembre le attuali misure restrittive e, quindi, lasciare la ... Leggi su leggo (Di giovedì 26 novembre 2020) La rischia di rimanere in almenoal 3 dicembre. 'Nonostante la mia opposizione, ilintende mantenere in vigoreal 3 dicembre le attuali misure restrittive e, quindi,re la ...

MediasetTgcom24 : Covid, Fontana: 'Il governo lascia la Lombardia in zona rossa fino al 3 dicembre' #Coronavirusitalia… - Corriere : Coronavirus, Fontana: «Il governo vuole lasciare la Lombardia in zona rossa fino al 3 dicembre» - LegaSalvini : ++ #FONTANA: 'IL GOVERNO VUOLE TENERE LA #LOMBARDIA IN ZONA ROSSA FINO AL 3 DICEMBRE' ++ - lenardo_alberto : @Corriere Fontana e soci sciagura per la Lombardia - thewaterflea : RT @LegaSalvini: ++ #FONTANA: 'IL GOVERNO VUOLE TENERE LA #LOMBARDIA IN ZONA ROSSA FINO AL 3 DICEMBRE' ++ -