Lombardia e Piemonte verso il passaggio da zona rossa a zona arancione (Di giovedì 26 novembre 2020) Lombardia e Piemonte verso la zona arancione. Le due Regioni attualmente in zona rossa potrebbero passare già nei prossimi giorni alla fascia intermedia di rischio Covid, con conseguente allentamento di regole e misure. “Ci stiamo confrontando col Governo. Non so se partiremo il lunedì oppure già il sabato. Ma noi siamo pronti”, ha detto ieri l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, soffermandosi sulle tempistiche dell’eventuale passaggio che dovrebbe essere richiesto domani dalla Lombardia. “Anche oggi buone notizie: il trend positivo si rafforza. In Lombardia ben 15.749 guariti con 246 persone dimesse dai reparti sub-intensivi”, ha detto il ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 26 novembre 2020)la. Le due Regioni attualmente inpotrebbero passare già nei prossimi giorni alla fascia intermedia di rischio Covid, con conseguente allentamento di regole e misure. “Ci stiamo confrontando col Governo. Non so se partiremo il lunedì oppure già il sabato. Ma noi siamo pronti”, ha detto ieri l’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, soffermandosi sulle tempistiche dell’eventualeche dovrebbe essere richiesto domani dalla. “Anche oggi buone notizie: il trend positivo si rafforza. Inben 15.749 guariti con 246 persone dimesse dai reparti sub-intensivi”, ha detto il ...

