Lo storico esperimento di Borexino sui neutrini solari e i meccanismi delle stelle

(Di giovedì 26 novembre 2020) (foto: Infn)Oggi siamo un po’ più vicini a capire che cosa davvero move il Sole e l’altre: nelle profondità dei Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) i ricercatori della collaborazionesono riusciti a individuare per la prima volta ifruttoreazioni di fusione del ciclo carbonio-azoto-ossigeno (Cno). L’, descritto in un articolo appena pubblicato su Nature, è stato definito una pietra miliare per la fisica dei, che apre la strada a osservazioni che ci consentiranno di capire l’esatta composizione del nucleo del Sole e come si formano lemassicce. Reazioni stellari Il nostro Sole, come le altre, brucia idrogeno nel suo ...