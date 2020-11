Lo stadio San Paolo di Napoli verrà intitolato a Diego Armando Maradona

demagistris : Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!! - claudioruss : #Napoli piange #Maradona davanti allo stadio San Paolo - tvdellosport : ?? Stadio San Paolo “O RE IMMORTALE IL TUO VESSILLO MAI SMETTERÀ DI SVENTOLARE” ???? lo striscione dei tifosi del… - NapoliCalciogol : De Laurentiis: “Lo stadio si potrebbe chiamare San Paolo-Maradona” - junews24com : De Laurentiis: «Potremmo chiamare il ‘San Paolo’ stadio Maradona» -

Centinaia di persone sono già in fila alla Casa Rosada, il palazzo presidenziale argentino, per dare l’ultimo saluto a Diego Armando Maradona. La camera ardente riservata solo ai più grandi, nello ste ...Per sette anni è stato l’eroe al quale non fare domande scomode. Arrivato poco più che ventenne, se n’è andato che era un uomo finito ...