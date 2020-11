Lo stadio San Paolo cambierà nome, avviato l’iter per intitolarlo a Maradona (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ci siamo mossi già stamattina, faremo i primi passi formali per dedicare lo stadio di Napoli a Maradona“. Così il sindaco partenopeo, Luigi de Magistris, commenta ai microfoni di Rtl 102.5, l’idea di Palazzo San Giacomo già annunciata ieri a margine della scomparsa di Diego Armando Maradona. “Ci sono dei tempi – racconta il sindaco – ma saranno tempi brevi, perché quando c’è una volontà così forte credo che non ci sia carta bollata che tenga. Speriamo di farlo coincidere con l’inizio della ripresa delle partite con il pubblico. Sarebbe bellissimo“. La decisione è arrivata già nella tarda serata di ieri, mentre all’esterno del San Paolo si radunavano i tifosi con fiori e lumini, il presidente della Commissione Toponomastica del Consiglio comunale di Napoli, Laura Bismato, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ci siamo mossi già stamattina, faremo i primi passi formali per dedicare lodi Napoli a“. Così il sindaco partenopeo, Luigi de Magistris, commenta ai microfoni di Rtl 102.5, l’idea di Palazzo San Giacomo già annunciata ieri a margine della scomparsa di Diego Armando. “Ci sono dei tempi – racconta il sindaco – ma saranno tempi brevi, perché quando c’è una volontà così forte credo che non ci sia carta bollata che tenga. Speriamo di farlo coincidere con l’inizio della ripresa delle partite con il pubblico. Sarebbe bellissimo“. La decisione è arrivata già nella tarda serata di ieri, mentre all’esterno del Sansi radunavano i tifosi con fiori e lumini, il presidente della Commissione Toponomastica del Consiglio comunale di Napoli, Laura Bismato, ...

Diego Armando Maradona e Napoli erano una sintesi perfetta, che solo un'alchimia malvagia avrebbe potuto scindere ...

