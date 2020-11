Livorno Delivery | per le attività di somministrazione ecco il contrassegno per circolare nelle Ztl Zsc

(Di giovedì 26 novembre 2020), per lediarriva ilperZtl/Zsc in determinate fasce orarie, per tutto il periodo di emergenza sanitaria, (in questo momento prorogata fino al 31 gennaio 2021). La Giunta comunale diha infatti approvato l’istituzione di una nuova tipologia di permessi che saranno rilasciati a tutte quelleche producono alimenti, purché svolgano la vendita diretta al pubblico. Le imprese di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e di bevande, i panifici con vendita diretta al pubblico, ledei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, pizzerie, fast food etc.), ledi produzione alimenti, con vendita diretta al pubblico ...

