Livorno Bando alloggi ERP | prosegue la raccolta delle domande

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 26 novembre 2020)larelative alper l’assegnazione in locazione ordinaria didi edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà del Comune di. Sono già state presentate oltre 500mediante la procedura telematica disponibile alla pagina internet www.comune..it/ufficio-casa/bandi/bandi-on-line dove sono anche riportate tutte le informazioni utili per compilare e trasmettere la domanda (la scadenza è fissata al 4 dicembre 2020). Per chi avesse difficoltà nell’inoltro della domanda, è ancora possibile prenotare un appuntamento per la postazione informatica con operatore messa a disposizione dal Comune, telefonando al numero 0586 820.410 – 820.419 (Agenda appuntamenti) attivo in ...