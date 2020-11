LIVE Sci alpino, Parallelo Lech in DIRETTA: vince sempre Petra Vlhova. Quinta Marta Bassino (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.02 Moltzan può consolarsi con il primo podio in carriera, insperato alla vigilia. 19.01 Moltzan aveva recuperato, se la stava giocando, poi ha infocato in una porta. Petra Vlhova vince anche oggi: terzo successo consecutivo per la slovacca, quarto podio in quattro gare! E’ già nettamente in fuga in classifica generale di Coppa del Mondo… 18.58 Podio per la Svizzera. Lara Gut-Behrami batte per 0.34 la svedese Hector. Ora la finalissima: l’americana Moltzan deve recuperare 0.21 a Petra Vlhova per firmare l’impresa della vita. E’ sulla pista blu, dunque può provarci. 18.57 Marta Bassino sfrutta al meglio la pista blu e domina la finalina contro la norvegese Stjernesund. L’azzurra chiude ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.02 Moltzan può consolarsi con il primo podio in carriera, insperato alla vigilia. 19.01 Moltzan aveva recuperato, se la stava giocando, poi ha infocato in una porta.anche oggi: terzo successo consecutivo per la slovacca, quarto podio in quattro gare! E’ già nettamente in fuga in classifica generale di Coppa del Mondo… 18.58 Podio per la Svizzera. Lara Gut-Behrami batte per 0.34 la svedese Hector. Ora la finalissima: l’americana Moltzan deve recuperare 0.21 aper firmare l’impresa della vita. E’ sulla pista blu, dunque può provarci. 18.57sfrutta al meglio la pista blu e domina la finalina contro la norvegese Stjernesund. L’azzurra chiude ...

