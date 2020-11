LIVE Sci alpino, Parallelo Lech in DIRETTA: subito Bassino-Liensberger. Tabellone duro per Brignone (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.45 Lara Gut-Behrami sembra in giornata di grazia. Vince la prima manche con 4 decimi su Frasse Sombet. Un bel margine. 17.45 Iniziato il Parallelo! Ogni manche sarà brevissima, circa di 22?/23?. 17.44 Le atlete sono al pettorale di partenza. 17.43 La prima sfida vedrà confrontarsi la svizzera Lara Gut-Behrami e la francese Frasse Sombet. 17.42 La pista blu questa mattina si è rivelata leggermente più veloce e sarà riservata nella seconda manche all’atleta che ha ottenuto il miglior tempo in qualifica. Un piccolo vantaggio. 17.41 Sulla carta la favorita n.1 è Petra Vlhova. Ma in Parallelo le sorprese sono sempre dietro l’angolo… 17.36 Ricordiamo che il regolamento è cambiato. In ogni turno le atlete si affronteranno su due manche: ciò per evitare che, come in passato, una ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.45 Lara Gut-Behrami sembra in giornata di grazia. Vince la prima manche con 4 decimi su Frasse Sombet. Un bel margine. 17.45 Iniziato il! Ogni manche sarà brevissima, circa di 22?/23?. 17.44 Le atlete sono al pettorale di partenza. 17.43 La prima sfida vedrà confrontarsi la svizzera Lara Gut-Behrami e la francese Frasse Sombet. 17.42 La pista blu questa mattina si è rivelata leggermente più veloce e sarà riservata nella seconda manche all’atleta che ha ottenuto il miglior tempo in qualifica. Un piccolo vantaggio. 17.41 Sulla carta la favorita n.1 è Petra Vlhova. Ma inle sorprese sono sempre dietro l’angolo… 17.36 Ricordiamo che il regolamento è cambiato. In ogni turno le atlete si affronteranno su due manche: ciò per evitare che, come in passato, una ...

OA_Sport : LIVE Sci alpino, Parallelo Lech in DIRETTA: subito Bassino-Liensberger. Tabellone duro per Brignone - zazoomblog : DIRETTA Sci alpino tabellone femminile Lech LIVE: si parte Bassino e Brignone vogliono il podio! - #DIRETTA… - OI_Magazine : Sei curioso di come sarà l'inverno in Val Gardena? Questa sera alle 20:30 partecipa al live FB su… - live_politica : RT @AugustoMinzolin: Bloccano lo sci, obbligano i cenoni ristrettì, ma pensano di riaprire le scuole prima di Natale invece che all’indoman… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Parallelo Lech in DIRETTA: il tabellone e le avversarie delle azzurre. Bassino e Brignone in gara a… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci LIVE Sci alpino, Parallelo Lech in DIRETTA: Marta Bassino qualificata, Brignone quasi fuori OA Sport Ok unanime della Camera allo scostamento di bilancio

Via libera praticamente unanime dell’Aula della Camera alla risoluzione di maggioranza che autorizza lo scostamento dal pareggio di bilancio. I voti a favore sono stati 552, nessun contrario, sei gli ...

Dpcm Natale 2020: le linee guida per spostamenti e cenoni

Sono in corso i lavori per stabilire le misure di contenimento dei contagi da attuare nel corso delle feste natalizie: ecco quali sono le ipotesi sui provvedimenti che saranno presi dal Governo.

Via libera praticamente unanime dell’Aula della Camera alla risoluzione di maggioranza che autorizza lo scostamento dal pareggio di bilancio. I voti a favore sono stati 552, nessun contrario, sei gli ...Sono in corso i lavori per stabilire le misure di contenimento dei contagi da attuare nel corso delle feste natalizie: ecco quali sono le ipotesi sui provvedimenti che saranno presi dal Governo.