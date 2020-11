LIVE Sci alpino, Parallelo Lech in DIRETTA: brilla Marta Bassino, è seconda! Federica Brignone rischia (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist e i pettorali di partenza del Parallelo femminile – La presentazione della gara 10.30 Federica Brignone al momento è 18ma, l’Italia rischia di qualificare la sola Marta Bassino per il tabellone ad eliminazione DIRETTA di questa sera. 10.29 Al momento 9 delle 16 qualificate arrivano dalla pista blu, 7 dalla rossa. Federica Brignone, nella seconda manche, sarà in gara sulla rossa, dunque dovrà superarsi. 10.28 La pista più veloce sembra la blu. Le prime tre in classifica hanno ottenuto il tempo proprio su questa parte del tracciato. La Moltzan, quarta, è stata la migliore sulla rossa. 10.27 Si supera anche l’americana Moltzan, quarta a 0.25 dalla ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa startlist e i pettorali di partenza delfemminile – La presentazione della gara 10.30al momento è 18ma, l’Italiadi qualificare la solaper il tabellone ad eliminazionedi questa sera. 10.29 Al momento 9 delle 16 qualificate arrivano dalla pista blu, 7 dalla rossa., nella seconda manche, sarà in gara sulla rossa, dunque dovrà superarsi. 10.28 La pista più veloce sembra la blu. Le prime tre in classifica hanno ottenuto il tempo proprio su questa parte del tracciato. La Moltzan, quarta, è stata la migliore sulla rossa. 10.27 Si supera anche l’americana Moltzan, quarta a 0.25 dalla ...

