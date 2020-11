LIVE Sci alpino, Parallelo Lech in DIRETTA: Bassino quarta, si qualifica anche Brignone! Alle 17.45 il tabellone finale (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ morto Valerio Ghirardi, storico direttore tecnico dell’Italia 11.12 Federica Brignone, undicesima, se la vedrà invece con l’austriaca Gritsch, sesta. 11.10 Marta Bassino, quarta, affronterà ai quarti la temibile austriaca Katharina Liensberger, dodicesima. 11.08 SCIVOLA LA RIIS-JOHANNESSEN! Eliminata la norvegese! L’americana Moltzan invece è quinta a 0.29. Questo fa sì che Marta Bassino avrà un’avversaria temibile agli ottavi, come vedremo tra poco… 11.07 Ora la norvegese Riis-Johannessen, prima a metà gara. 11.06 La francese Forni, 16ma dopo la prima run, non si conferma ed è 22ma. Ora possiamo dirlo: si qualifica anche Federica Brignone! 11.05 31ma ed eliminata Lara Della Mea. 11.04 Sempre in testa Lara ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’ morto Valerio Ghirardi, storico direttore tecnico dell’Italia 11.12 Federica Brignone, undicesima, se la vedrà invece con l’austriaca Gritsch, sesta. 11.10 Marta, affronterà ai quarti la temibile austriaca Katharina Liensberger, dodicesima. 11.08 SCIVOLA LA RIIS-JOHANNESSEN! Eliminata la norvegese! L’americana Moltzan invece è quinta a 0.29. Questo fa sì che Martaavrà un’avversaria temibile agli ottavi, come vedremo tra poco… 11.07 Ora la norvegese Riis-Johannessen, prima a metà gara. 11.06 La francese Forni, 16ma dopo la prima run, non si conferma ed è 22ma. Ora possiamo dirlo: siFederica11.05 31ma ed eliminata Lara Della Mea. 11.04 Sempre in testa Lara ...

